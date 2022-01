Endlager für radioaktive Abfälle – Opalinuston hält dicht – auch nachdem er gebrochen ist Die Tiefbohrung der Nagra bei Rheinau ist für alle drei Endlagerregionen relevant. Und sie bestätigt das bisherige Wissen über das Tongestein Opalinus. Markus Brupbacher

Aufnahme vom August 2021 vom Nagra-Bohrplatz bei Rheinau: Ein frisch gezogener Bohrkern aus dem Opalinuston wird ein erstes Mal begutachtet und vermessen. Foto: Madeleine Schoder

Die Tiefbohrung der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bei Rheinau im Zürcher Weinland war aus zwei Gründen anders als die bisherigen Bohrungen. Erstens bohrte die Nagra letzten Sommer nicht gerade, sondern schräg in die Gesteinsschichten im Untergrund. Und zweitens hätte die Bohrung ebenso gut in einer anderen Endlagerregion durchgeführt werden können.

Nahaufnahme eines Opalinus-Bohrkerns aus dem Rheinauer Untergrund. Gut zu erkennen sind die feinen Schichten im Opalinuston, die während seiner Ablagerung entstanden. Sie verlaufen schräg zur Vertikalen des Bohrkerns, weil die Bohrung schräg erfolgte. Die Zahl 618,5 markiert die Tiefe in Metern. Foto: Madeleine Schoder

In einer Mitteilung zieht die Nagra nun ein positives Fazit der Bohrung östlich von Rheinau. Das Bohrgerät arbeitete sich in gut drei Monaten bis 800 Meter in die Tiefe, um dort Proben vom Opalinuston zu nehmen. Auch wurden diverse Tests im Bohrloch durchgeführt. In dem Tongestein sollen dereinst die hoch radioaktiven Abfälle der Schweiz eingelagert werden.