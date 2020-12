Blitzstart für Rettungsaktion – Operation Libero vermeldet Spendenrekord Die Anti-SVP-Bewegung hat in den ersten Tagen ihres Crowdfundings über 200’000 Franken eingenommen. Adrian Schmid

Laura Zimmermann hat auch jetzt Grund zur Freude: Der Start der Rettungsaktion für die Operation Libero ist geglückt. Foto: Peter Klaunzer, Keystone

Für die Operation Libero ist jetzt schon Weihnachten: Nachdem sie am Mittwoch eine Sammelaktion gestartet hatte, kamen in den ersten 24 Stunden gleich 130’000 Franken zusammen. So viel Spendengeld hat die Politorganisation an einem Tag noch nie eingenommen. Bis zum Samstag stiegen die Zuwendungen auf über 200’000 Franken.

Co-Präsidentin Laura Zimmermann ist gerührt. «Dass gerade in Corona-Zeiten Menschen diese Unterstützung für uns sprechen, ist alles andere als selbstverständlich», sagt sie. Dies sei eine Bestätigung, dass es «sehr viele Menschen da draussen gibt, die unsere Arbeit wichtig finden».