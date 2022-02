Jetzt äussert sich Regierungsrätin Fehr – Opernhaus Zürich wegen Putin-Freundin unter Druck Die Starsopranistin Anna Netrebko soll Ende März am Opernhaus auftreten – und bringt das Haus wegen ihrer Putin-Nähe in eine heikle Lage. Susanne Kübler Martin Huber

Anna Netrebko bei einem Auftritt an ihrem 50. Geburtstag im September 2021 im Kreml in Moskau. Foto: Keystone

Seit gestern Samstag wird das Zürcher Opernhaus abends mit den Farben der Ukraine beleuchtet – ein starkes Zeichen. Aber das grösste Problem des Hauses ist damit nicht gelöst: Am 26. und am 29. März soll hier nämlich Anna Netrebko auftreten. Jene Sängerin also, die sich im Jahr 2014 mit der grossrussischen Flagge fotografieren liess (die sie nicht als solche erkannt haben will).