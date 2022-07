Lovestory aus der Alphütte – Opernprofis führen eine Liebesgeschichte in Seuzach auf «Betly» ist eine selten gespielte komische Oper von Gaetano Donizetti. Ein Stück authentische Schweizer Geschichte, sagt der künstlerische Leiter Daniel Moos, der sie nach Seuzach bringt. Gabriele Spiller

Eine «Betly»-Aufführung des Ensembles im Jahr 2017. Foto: PD

Die Kammeroper «Betly» ist aus Schweizer Sicht ein Bijou der Musikgeschichte. Denn wann spielt schon einmal eine italienische Oper – ein echter «Donizetti» – im Appenzellerland? Der Pianist Daniel Moos hat das amüsante Stück «ausgegraben» und zeigt es am 19. August in prominenter Besetzung in seinem Heimatort Seuzach – im Saal Zentrum Oberwis.