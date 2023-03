Aufgefallen in Winterthur – Opernstar Ruben Drole singt in Winterthur Drole tritt seit 17 Jahren im Zürcher Opernhaus in Mozarts «Zauberflöte» auf. Helmut Dworschak

Vom Opernhaus in die Zwinglikirche: Ruben Drole. Foto: PD

Der Bassist Ruben Drole singt am Sonntag in der Zwinglikirche. Der 1980 in Winterthur geborene Sänger ist seit 2005 Ensemblemitglied der Zürcher Oper und zählt dort zu den Publikumslieblingen. Seit 17 Jahren gibt er im Opernhaus in Mozarts «Zauberflöte» den Papageno. Auch in drei Wochen wieder, wenn das beliebte Werk wieder aufgenommen wird. Drole arbeitete mit Dirigenten wie Nikolaus Harnoncourt und Ton Koopman zusammen und trat an den Salzburger Festspielen auf.