«Schockanrufe» in Winterthur – Opfer übergibt Telefon-Betrügern enorme Geldsumme

Telefon-Betrüger haben in der letzten Woche einen Rentner in Winterthur mit sogenannten Schockanrufen zur Übergabe von grossen Geldsummen gedrängt. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, meldete sich das Opfer erst am Montagmorgen bei der Polizei. Der 74-Jährige berichtete, dass er am Donnerstag und Freitag mehrmals Schockanrufe erhalten habe. Die Anruferinnen und Anrufer hätten ihn massiv unter Druck gesetzt.

Die Täter gaben sich demnach als Polizisten und Vertreter der Staatsanwaltschaft aus. Sie erzählten dem 74-Jährigen, dass dessen Tochter nach einem angeblichen Unfall verhaftet worden sei. Mit einer Kaution könne er seine Tochter freikaufen und Schlimmeres verhindern. Der Mann wurde angewiesen, das Geld sofort zu besorgen und mit niemandem darüber zu sprechen.

Aufgrund der schockierenden Nachricht befand sich der Mann gemäss Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und befolgte die Anweisungen der Betrügerinnen und Betrüger. Daraufhin kam es im Laufe der beiden Tage an verschiedenen Orten zu mehreren Übergaben von insgesamt mehreren hunderttausend Franken.

Schockanrufe: Das rät die Polizei

Telefon-Betrüger wie jene in Winterthur setzen bewusst auf das Schockmoment. Sie setzen ihre Opfer unter Druck, um sie zu schnellen Entscheidungen zu drängen. Die Kantonspolizei Zürich rät: Lassen Sie sich am Telefon nicht zu kurzfristigen und unüberlegten Entscheidungen verleiten, egal wie glaubwürdig die Situation dargestellt wird.

Eine drohende Haftstrafe kann nie durch Zahlung einer Kaution abgewendet werden.

Die medizinische Behandlung eines Unfallopfers wird nie von der vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig gemacht.

Beenden Sie das Telefongespräch, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

