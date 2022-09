Tritt kaum in Erscheinung: Ungarns Premierminister Viktor Orban. Foto: AFP

Wenn Ungarn und Ungarinnen in den vergangenen Wochen verfolgten, was sich zwischen ihrer Regierung und der EU-Kommission im Streit um den Rechtsstaatsprozess abspielte, mussten sie den Eindruck haben, dass hier zwei Verhandlungspartner auf Augenhöhe nach einer pragmatischen Lösung suchen: Die EU-Kommission hatte ein paar Kritikpunkte aufgelistet, was die Vergabe öffentlicher Gelder und das Vorgehen gegen Korruption angeht – und den Entzug von EU-Geldern angedroht.