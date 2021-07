Rheinauer Konzerte – Orchester feiert Bühnenrückkehr mit Bach Die ersten Orchester kehren auf die Bühnen zurück. Für das Ensemble La Partita ist das Anlass zu einem musikalischen Fest in der Klosterkirche Rheinau. Gabriele Spiller

Das Ensemble La Partita. Foto: PD

Die Pandemie wirkt weiter in das Rheinauer Kulturleben hinein. Nach Corona-bedingter Absage des Concerto Scirocco in diesem Monat muss auch der Auftritt der Singknaben der St.-Ursen-Kathedrale Solothurn am 19. September ausfallen. Die gerade erst wieder begonnene Probenzeit reicht dem jungen Chor nicht. Einfacher hat es da ein eingespieltes Ensemble wie La Partita, das am Sonntag (18. Juli) in die Klosterkirche Rheinau kommt.

«Wir zeigen uns mit dem Kernrepertoire», sagt der Leiter Andreas Mildner. Das bereits 1974 gegründete Ensemble kann auf seinen Fundus an früher Klassik und Barock zurückgreifen. Für das Rheinauer Konzert, «das erste nach der langen Funkstille», wählte man dreimal Bach. «Wir wollten die Wiederaufnahme als Fest gestalten, mit Stücken, die die Leute gerne hören.» So sind alle drei Kompositionen in D-Dur, das vom Klangcharakter her als festlichste Tonart gilt.