Mit Backrezepten auf Reisen – Ordentliches Durcheinander In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Eton Mess. Heidrun Pschorn

Eton Mess: Ein klassisches englisches Dessert. Foto: Heidrun Pschorn

Der Legende nach ist die Nachspeise bei einem Cricket-Match von Eton gegen Harrow auf den Boden gefallen. Anstatt die Nachspeise zu verschwenden, wurde sie einfach vom Boden aufgenommen, vermischt in die einzelnen Schalen verteilt und serviert. Doch in Wahrheit wurde Eton Mess zum ersten Mal in einem alten Dokument schon im Jahr 1893 erwähnt.

Jetzt gehts aber los!

Rezept

Baiser:

2 Eiweiss (L)

Prise Salz

100 g Zucker

½ TL Zitronensaft

etwas gemahlener grüner Pfeffer

Erdbeerpüree:

100 g Erdbeeren

3 EL Puderzucker

ein paar Minzeblätter

½ TL Zitronensaft

etwas gemahlener grüner Pfeffer

3-4 Tropfen Aceto Crema

+ 150 g Erdbeeren in Scheiben (mit Zitronensaft beträufeln)

Crème:

200 g Crème fraîche

2 EL Zucker

½ TL Zitronensaft

etwas gemahlener grüner Pfeffer

wenig Minzeblätter

Zubereitung Baiser:

Den Backofen auf 130 Grad Umluft vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das Eiweiss vom Eigelb getrennt mit einer Prise Salz steif schlagen und löffelweise den Zucker beigeben und weiterschlagen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Zitronensaft und den grünen Pfeffer dazugeben und nur noch kurz weiterschlagen. Mit einem Spritzbeutel acht grössere Kreise, vier mittlere Kreise und vier kleine Tupfer direkt auf das Blech spritzen. Circa 35 bis 40 Minuten backen. Den Backofen ausschalten und die Baisers im leicht geöffneten Backofen auskühlen lassen.

Zubereitung Püree:

Für das Püree Erdbeeren, Puderzucker, Zitronensaft, Pfeffer, Aceto Crema und Minze in einem Mixer pürieren. Das Püree in ein Gefäss leeren und in den Kühlschrank stellen.

Zubereitung Crème:

Crème fraîche, Zucker, Zitronensaft, Pfeffer und Minze mixen und in einem Gefäss in den Kühlschrank stellen.

Fertigstellen:

Ein grosses Baiser auf den Teller legen. Crème darauf verteilen. Erdbeerscheiben auf die Crème setzen. Wiederholung mit einem grossen Baiser. Das mittlere Baiser darauf setzen. Crème darauf verteilen. Erdbeerscheiben auf die Crème setzen. Das kleine Tupfer-Baiser als Abschluss darauf platzieren. Erdbeerpüree darüber träufeln und ein paar Tropfen auf den Teller verteilen.



Tipp: Baisers kaufen und zerbröselt in einem Glas mit Erdbeeren, Püree und Crème servieren. Selbst gemachte Baisers können luftdicht verpackt eine Woche halten.



Eton Mess: Alles schön durcheinander mischen. Foto: Heidrun Pschorn

Fehler gefunden?Jetzt melden.