Velodiebstahl in Winterthur – Organisierte Diebe langen bei teuren Rädern zu Der E-Bike-Boom ruft Kriminelle auf den Plan. Die Zahl der geklauten Velos in Winterthur steigt und ebenso die durchschnittliche Schadenssumme. Deborah Stoffel

Auch zwei Veloschlösser sind manchmal nicht genug, wenn professionelle Diebesbanden zuschlagen. ©Franziska Rothenbuehler

Als Jana Erb (Name geändert) an einem Sonntag Mitte Juni ihr E-Bike aus dem Unterstand nehmen wollte, folgte der Schock. Das Rad war weg. Geklaut. Schon wieder! Bereits im Dezember war der Winterthurerin am selben Ort ein E-Bike gestohlen worden. Das Neue hatte sie deshalb speziell gesichert, zusätzlich zum Schloss mit einem dicken Kabel am Unterstand befestigt. Aber auch das half offenbar nichts. Die Diebe schlugen zu, kaum dass der Lockdown vorüber war, wie Jana Erb sagt. Und das trotz exponierter Lage. Der Unterstand in einem gepflegten Wohnquartier am Heiligberg liegt gut einsehbar an einer Weggabelung, wo sich auch nach Mitternacht noch Spaziergänger mit Hund und Nachtschwärmerinnen begegnen.