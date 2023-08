Orgelkonzert in Rheinau – «Ich hätte gerne mit Mendelssohn im Speisesaal gegessen» Andreas Maisch stellt in seinem Konzert am Sonntag Komponisten vor, die vor ihm auf der Rheinauer Orgel gespielt haben. Felix Mendelssohn Bartholdy suchte dort auch Trost. Gabriele Spiller

Original «Rheinauer Orgelmusik» gibt Andreas Maisch am Sonntagnachmittag zum Besten. Denn für sein diesjähriges Solokonzert hat er Komponisten ausgesucht, die sich im 18. und 19. Jahrhundert in Rheinau aufhielten, um auf der berühmten Orgel zu spielen. Der bekannteste ist dabei Felix Mendelssohn Bartholdy, doch auch zu Büx, Kreutzer und den Kalliwodas, Vater und Sohn, gibt es interessante Anekdoten. «Diese Stücke hört man sehr selten», sagt Maisch, der ausgiebig zur Geschichte der Rheinauer Orgel forscht.

«Ausgerechnet an seinem Geburtstag brannte Pater Ambrosius’ Wohnung ab.» Andreas Maisch, Organist

Insgesamt viermal kam Mendelssohn in die Schweiz. Schon 1822 machte die Familie mit dem 13-jährigen Felix in Rheinau halt. Auch in den Jahren 1831 und 1842 kehrte der gefeierte Musiker, Dirigent und Komponist aus Berlin in die Eidgenossenschaft zurück. «Er liebe die Schweizer Schneeberge», habe Mendelssohn einmal gesagt, so Maisch. Konkrete Kompositionen, die in Rheinau entstanden seien, könne man aber nicht nachweisen.

Dafür gibt es einige Berichte über die Aufenthalte Mendelssohns, beispielsweise im «Zürcher Neujahrsblatt» von 1860, in dem die Orgellandschaft im Kanton Zürich beschrieben wird. «Man weiss, dass Mendelssohn auf seiner letzten Reise im Hotel Weber in Neuhausen übernachtet hat», sagt Maisch. Dabei entstand auch ein Aquarell, das den Rheinfall zeigt und auf der Webseite des Orgelkreises Rheinau abgebildet ist. Das Hotel wurde als Schweizerhof und Rhenania weitergeführt, aber 1954 abgerissen.

Der Komponist wanderte nach Rheinau

Der Musiker sei zu Fuss zum Spielen nach Rheinau gewandert. Dass der protestantische Norddeutsche von den katholischen Benediktinern überhaupt in die Kirche gelassen wurde, erstaunt Maisch nicht. «Damals war man sogar offener – und wenn jemand wie der musikalische Halbgott Mendelssohn anklopfte, wollte man ihn hören.»

Auch der heutige Klosterorganist wünscht sich, er hätte so einem Konzert beiwohnen können. «Und ich hätte gerne mit Mendelssohn im Refektorium gegessen», sagt er. Die letzte Reise des grossen Komponisten, kurz vor seinem Tod 1847, diente allerdings der Trauerarbeit. Überraschend war seine geliebte Schwester Fanny verstorben, seine seelenverwandte Bezugsperson, und Mendelssohn war schwer getroffen. Mit engen Familienmitgliedern trat er nach dem Schock einen mehrmonatigen Erholungsurlaub in der Schweiz an. Dabei entstand sein richtungsweisendes Streichquartett Nr. 6, das auch als Requiem für Fanny gedeutet wird.

Andreas Maisch setzt den romantischen Komponisten an das Ende seines Konzerts, mit einem «Lied ohne Worte», einem «Andante tranquillo» und einem «Nachspiel D-Dur». Das chronologisch aufgebaute Programm startet mit P. Augustin Büx (1702–1751), einem Pater wider Willen, könnte man sagen. Er war mit neunzehn von seinen kinderreichen Eltern dem Kloster Schussenried/Oberschwaben übergeben worden und musste später wegen Disziplinlosigkeit fliehen. In Schaffhausen – er hatte den Ordenshabit inzwischen abgelegt – «machte er sich an einige reiche Schweizer heran und verdiente seinen Lebensunterhalt damit, dass er jungen Mädchen Musikunterricht erteilte». So beschreibt es der Heimatkundler Karl Kaufmann in «Das abenteuerliche Leben des Schussenrieder Chorherrn Augustinus Büx».

Musiker besuchten sich gegenseitig

Auch Kompositionen von «Vater» Johann Wenzel Kalliwoda und «Sohn» Wilhelm lässt Maisch auf der aufwendig restaurierten Orgel erklingen. Der Ältere war Hofkapellmeister am Fürstlichen Hof in Donaueschingen, zu dem das Kloster einen mal mehr, mal weniger freundschaftlichen Kontakt unterhielt. «Man hatte Ländereien, die aneinandergrenzten, da gab es manchmal Streitereien. Doch man pflegte auch einen künstlerischen Austausch, indem man sich besuchte, seine Musiker schickte und sich seine Kompositionen zeigte», sagt Maisch.

Insbesondere der letzte Rheinauer Mönch, Pater Ambrosius Widmer, hielt Kontakt zu vielen Musikern aus Deutschland und der Schweiz. Im Jahr 1862 wurde das Kloster aufgehoben. Dabei verschwanden wahrscheinlich einige Quellen, doch das meiste findet Andreas Maisch heute für seine Recherche in deutschen und schweizerischen Bibliotheken. Unglücklicherweise gingen viele Noten beim Brand der Rheinauer Wohnung des Paters Ambrosius verloren – «ausgerechnet an seinem Geburtstag», erzählt Maisch. «Aber das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft, natürlich forsche ich da weiter.»

