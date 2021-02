Valentinstag in der Pandemie – Originalität zählt Für frisch Verliebte der vielleicht wichtigste Tag im Jahr, für andere nur eine weitere Marketing-Idee. «Landbote»-Redaktoren haben sich Gedanken über den Valentinstag gemacht. Gabriele Spiller

Als Kitsch noch salonfähig war: Diese Oblate wurde um 1907 in Poesiealben und auf Liebesbriefe geklebt. Foto: Keystone

Schon in Shakespeares «Hamlet» freut sich Ophelia auf romantische Avancen am St. Valentinstag. Im 18. Jahrhundert kamen dann gedruckte Karten und Versvorlagen für ideenlose Liebhaber auf. Bald lieferte der britische Schokoladenhersteller Cadbury die herzförmigen Pralinés-Dosen dazu. Am Sonntag werden wieder Millionen digitaler Grussbotschaften um die Welt kreisen. Der Valentinstag, geliebt und geschmäht, lässt keinen kalt. (gsp)

Ein kommerzialisiertes Ritual

Wie läuft das Geschäft mit dem Valentinstag in diesem Jahr? Vielleicht nicht so gut? Die Zeiten sind schwierig, es gibt Branchen, die einem leid tun. Die Valentinsgeschenkeproduzenten gehören für mich nicht dazu. Sie schreiben uns vor, dass wir genau jetzt Gefühle haben sollen, dass diese zur Farbe Rot passen sollen, zu einem Produkt, das genau dafür hergestellt wurde.