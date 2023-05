Lindau – Ortskirche lädt zur Standortbestimmung Wie soll es nach der Fusion mit Brütten und Bassersdorf-Nürensdorf weitergehen? Almut Berger



Die Verantwortlichen der Ortskirche Lindau laden am Donnerstag, 1. Juni, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Standortbestimmung in die Kirche Lindau ein. Sie möchten erfahren, was in der Ortskirche gut läuft und wo es Verbesserungspotenzial gibt, wie sie im Lindauer Mitteilungsblatt schreiben. Die reformierte Kirchgemeinde Lindau hatte vor rund eineinhalb Jahren mit den Kirchgemeinden Bassersdorf-Nürensdorf und Brütten zur Kirchgemeinde Breite fusioniert. Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es einen Apéro.

Almut Berger

