Dreifachhalle in Elgg – Ortsparteien wollen Sporthalle an die Urne bringen – ausser SP Statt an der Gemeindeversammlung wollen die Elgger Parteien an der Urne über das Millionenprojekt abstimmen. Nur die SP sieht es anders. Nicole Döbeli

Die Turnhalle der Primarschule Im See ist zu klein und sanierungsbedürftig. Foto: Madeleine Schoder

Das letzte Mal, als Elgg über eine neue Sporthalle abstimmte, geschah das an der Urne. Eine knappe Mehrheit lehnte 2021 eine Dreifachhalle ab. Nun steht am 8. Dezember erneut eine Abstimmung an, dieses Mal jedoch an der Gemeindeversammlung. Die Stimmberechtigten sollen entscheiden, ob sie das Geld für die Projektierung einer Doppel- oder einer Dreifachhalle sprechen wollen.