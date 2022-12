Kleinsiedlungen im Kanton – Ossingen wehrt sich gegen drohendes Bauverbot im Weiler Gisenhard In der Ossinger Aussenwacht Gisenhard könnte es künftig nicht mehr erlaubt sein, neuen Wohnraum zu bauen. Der Gemeinderat stellt sich gegen das Verbot. Markus Brupbacher

Der Weiler Gisenhard gehört zur Gemeinde Ossingen. Foto: Marc Dahinden

Auf Geheiss des Bundes muss auch der Kanton Zürich das Wachstum in ländlichen Weilern stoppen. Das bedeutet, dass in solchen kleinen Siedlungen künftig kaum noch zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden darf. «Die historisch gewachsenen Kleinsiedlungen bilden einen wichtigen Bestandteil des Landschaftsbildes im Kanton Zürich und sollen in dieser Form erhalten bleiben», teilte der Kanton den Gemeinden letzten März in einem Schreiben mit. Solche kleinen Siedlungen gibt es rund 300 im Kanton. Der Bund verlangt, dass Weiler in Nichtbauzonen liegen müssen.