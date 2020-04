Gedanken zu den Feiertagen – Ostern – oder die Farben des Lebens sehen Wie immer zu den Feiertagen hat der «Landbote» einer Pfarrerin eine Carte Blanche erteilt. Lesen Sie, wie Esther Cartwright bei ihren Einsätzen als Spitalseelsorgerin in einem Kinderbild Ostern findet.

Bricht der dunkle Himmel auf, leuchten die Farben. Regenbogen, aufgenommen in der Nähe von Dinhard. Foto: Madeleine Schoder

In einem der beiden Spitäler, in denen ich im Moment als Pfarrerin arbeite, liegt auf der Intensivstation eine schwer verletzte Frau. Allein. Ihre Familie hat sie wegen des Besuchsverbots seit drei Wochen nicht sehen und in die Arme schliessen dürfen. Vier kleine Kinder wissen nicht, wie es ihrer Mutter geht. Und so hängen denn unzählige Zeichnungen zwischen den technischen Apparaten der Intensivstation und erzählen von Liebe, von Sehnsucht und dem Versuch, der Mutter Mut zu machen und ihr eine Freude zu bereiten.