Kontrolle nach Parkhaus-Party – Paar greift Polizisten an In einem Parkhaus in der Winterthurer Innenstadt haben am Freitag mehrere Personen eine Party gefeiert. Bei einer Kontrolle wurden Polizisten und Sicherheitsleute tätlich angegriffen.

Als am Freitagabend, 1. Mai 2020, mehrere Personen in einem Parkhaus eine Party feierten, musste der zuständige Sicherheitsdienst und schliesslich die Stadtpolizei Winterthur ausrücken. Bei der anschliessenden Kontrolle griffen zwei Personen die Polizisten an, teilt die Stadtpolizei Winterthur mit. Die beiden wurden festgenommen.

Die Stadtpolizei Winterthur wurde kurz nach 18.30 Uhr alarmiert, weil mehrere Personen in einem Parkhaus in der Winterthurer Innenstadt einen Sicherheitsangestellten bedrohten. Die ausgerückten Polizisten trafen vor Ort auf eine Gruppe von mehreren Personen. Diese hatten im Parkhaus eine Party gefeiert und Alkohol getrunken, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf die Intervention des Sicherheitsangestellten hin, hatten sie diesen bedroht.

Bei der Personenkontrolle widersetzten sich ein 33-jähriger Schweizer und dessen 31-jährige Freundin, ebenfalls aus der Schweiz, der Kontrolle und griffen die Polizisten an. Der Mann versuchte dabei einen Polizisten zu Boden zu drücken und die Frau trat mit den Füssen gegen die Polizisten. Beide spuckten ausserdem die Einsatzkräfte an. Das Paar wurde folglich festgenommen und auf die Wache gebracht. Sie werden sich wegen «Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte» verantworten müssen.

( far )