Freizeitsport in Winterthur – Padel-Tennis-Halle mit acht Plätzen in Neuhegi geplant Mit Padel-Tennis kommt bald eine Boomsportart in der Stadt an. Zwei Winterthurer Familien haben zusammengespannt, um eine grössere Anlage zu bauen. Till Hirsekorn

Glas- und Gitterwände begrenzen beim Padel-Tennis das Feld und dürfen auch angepadelt werden. Visualisierung: © Nightnurse Images

In Spanien gilt es längst als Volkssport, in der Schweiz und im Raum Zürich nimmt es langsam richtig Fahrt auf: das Padel-Tennis (siehe Info-Box). Er habe Padel in Gran Canaria erstmals ausprobiert, erzählt Nicola Widmer (39). «Und es hat mich sofort gepackt!» Man sei sehr rasch im Spiel. Und die Mischung aus Teamsport, Tempo und Taktik mache einfach Spass. Und ein bisschen Ferien-Feeling sei auch dabei. Die Padel-Rackets sähen aus wie gelochte Beachball-Schläger.