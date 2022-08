Gastronomie in Dättlikon – Pächter verlässt den Gasthof Traube, eine ehemalige Angestellte übernimmt 13 Jahre bekochte Remo Büchler in der Traube Dättlikon Gäste. Nun zieht es ihn nach Winterthur. Ab November wirtet eine ehemalige Angestellte im Gasthof. Fabienne Grimm

13 Jahre lang kochte Remo Büchler (36) in der Traube Dättlikon. Nun verlässt er den Gasthof. Foto: PD

«Es wird Zeit für ein neues Kapitel», schreibt Remo Büchler auf der Website der Traube in Dättlikon. 13 Jahre lang bekochte Büchler im Dättliker Restaurant Gäste – zuerst als Angestellter und ab 2014 als Wirt des traditionellen Gastronomiebetriebs. Doch nun nimmt seine Zeit in der Traube ein Ende. Er hat den Pachtvertrag mit der Gemeinde per Ende Oktober gekündigt.