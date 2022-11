In der Innenstadt von Winterthur – Pärchen geht auf Polizisten los Zwei Polizisten waren am vergangenen Freitag wegen Hausfriedensbruchs im Einsatz. Als sie für Ordnung sorgen wollten, wurden sie attackiert.

Ein Einsatz der Stadtpolizei endete am Freitag für die beiden Polizisten schmerzhaft.

Symbolfoto: Moritz Hager

Am Freitagnachmittag wurde die Stadtpolizei Winterthur wegen Hausfriedensbruchs in der Innenstadt alarmiert. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 34-jährigen Serben, der sich trotz Hausverbot in der Wohnung seiner 46-jährigen Ex-Freundin, ebenfalls aus Serbien, aufhielt. Als die Polizisten den Mann zum Gehen aufforderten, wurde dieser ausfällig und griff die Polizisten mit Faustschlägen tätlich an, was zur Festnahme des Mannes führte. Dabei wurden die beiden Polizisten leicht verletzt, wie es in der Mitteilung heisst.

Der Mann wird sich wegen «Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte» vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. Die Freundin mischte sich ebenfalls in die Verhaftung ein und wird wegen «Hinderung einer Amtshandlung» zur Anzeige gebracht.

mcp

