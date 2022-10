Neue Depots für Pakete in Zürich – Paketboxen sollen den Lieferverkehr eindämmen Die «Salü-Box» dient als Paketlager. Doch sie soll noch viel mehr für die Stadt und die Quartiere leisten.

Der Velokurier holt das Paket in der «Salü-Box» in der städtischen Wohnsiedlung Lochergut ab und bringt es zum Endkunden. Foto: Silas Zindel

Lieferwagen der Post, welche die Quartierstrassen verstellen, gehören längst zum Alltag in der Stadt Zürich. Dem will die Stadt Zürich entgegenwirken – mit «Salü-Boxen». Mit dem Pilotprojekt will die Stadt testen, ob die vier öffentlich zugänglichen Paketboxen Wege verkürzen und die Quartiere vom Lieferverkehr entlasten können.

Bevölkerung und Gewerbe können die Boxen bei ÖV-Haltestellen und Wohnsiedlungen nutzen, um Pakete zu empfangen und Güter zu tauschen oder bestellte Waren zum Abholen zu deponieren, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Ab dem kommenden Frühjahr wird es auch möglich sein, Pakete über die «Salü-Boxen» zu versenden. Die «Salü-Boxen» stehen allen Paketdiensten offen.

Tramhaltestellen aufwerten

Mit dem Pilotprojekt will die Stadt gleichzeitig die Quartierzentren stärken sowie einen Schritt Richtung Haltestelle der Zukunft – VBZ-Stationen mit hoher Aufenthaltsqualität – machen. Je eine Box steht deshalb bei den städtischen Wohnsiedlungen Lochergut und Hornbach, eine weitere bei den VBZ-Tramhaltestellen Bucheggplatz. Die vierte ist bei der Tramhaltestelle Luegisland geplant. Weil hier noch das Baugesuch hängig ist, startet der Betrieb später. Insgesamt soll der Testbetrieb 18 Monate dauern.

Wer eine Box nutzen will, muss sich unter salubox.ch registrieren. Hier gibt es auch eine Anleitung, wie die Paketboxen genutzt werden können.

Die «Salü-Box» wurde von den Dienstabteilungen Liegenschaften, Stadtentwicklung, Tiefbauamt und den Verkehrsbetrieben entwickelt und mit einem städtischen Innovationskredit gefördert. Die Cargo sous terrain AG und die Huber AG unterstützen das Projekt als Umsetzungspartnerinnen.

SDA/ema

