Gesundheit in Winterthur – Palliativverein hört auf, Zürcher Stiftung übernimmt Der seit 2008 aktive Verein Palliative Care Winterthur-Andelfingen löst sich auf. Die Zürcher Stiftung Palliaviva eröffnet einen Winterthurer Standort, ihren sechsten. Michael Graf

Ein Patient aus Stäfa wird zu Hause von Palliaviva unterstützt, die Pflegefachfrau Marianne Unger bespricht mit ihm seine Bedürfnisse. Foto: Sabine Rock

Palliativpflege ist dort nötig, wo Menschen mit unheilbaren oder tödlichen Erkrankungen konfrontiert sind. Für die spezialisierte Pflege zu Hause war in Winterthur und Umland seit 2008 der Verein Palliative Care Winterthur-Andelfingen zuständig. Dieser hat am 21. Juni seine Auflösung beschlossen, per Ende September wird das bestehende Pflegeteam, das Mobile Palliative Care Team (MPCT), seinen Betrieb einstellen. Für Nachfolge ist gesorgt. Ab 1. Oktober wird die Stiftung Palliaviva in Winterthur ambulante spezialisierte Palliative Care anbieten.