Oh, da war ich etwa 17-jährig. Jemand vom Turnverein feierte nach dem Training am Freitagabend seinen Geburtstag und spendierte ein Fass Bier. Und weil ich der Jüngste war, musste ich das Bier zapfen. Klar, dass ich da probiert habe.

Mein Vater trank nur Wein. Aber der Grossvater liess mich schon mit 10 Jahren vom Schaum probieren. Das war im Restaurant Post in Bischofszell, da sass er jeweils am Samstag am Stammtisch.

Ebenfalls nahm der Verband die Brauerei Docteur Gab’s aus Puidoux als 24. Mitglied in seine Reihen auf. Mit der Wahl von Antonio Govetosa, Heineken Switzerland AG, Luzern, wurde der SBV-Vorstand komplettiert. Die Versammlung fand aufgrund der aktuellen Situation per Videokonferenz statt. (pd)

Die Generalversammlung des Schweizer Brauerei-Verbandes (SBV) hat am 28. April 2020 den CVP-Nationalrat Nicolo Paganini aus dem Kanton St. Gallen einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Der 53-Jährige tritt die Nachfolge von Dr. Markus Zemp an, welcher an der GV den Bierorden «ad gloriam cerevisiae» erhielt und zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Junge trinken ja weniger als auch schon…

Die tiefere Promillegrenze im Strassenverkehr und der gesellschaftliche Wandel weg vom traditionellen Feierabendbier in der Quartierbeiz sind Tatsachen. Trotzdem bleibt Bier Teil unserer Genusskultur – der Pro-Kopf-Konsum ist in letzter Zeit nämlich stabil. Bestimmt haben Feste und Events in den letzten Jahren als Orte des Bierkonsums an Bedeutung gewonnen.