Eine Weihnachtsgeschichte

«Manchmal muss man sie töten.» Der Stadtverbesserer zuckte zusammen. Hatte die Kollegin das eben gerade wirklich gesagt? Doch vielleicht hatte sie recht. Der Advent naht und mit ihm ein ethisches Dilemma. Zuckerschwer liegen schon die Lebkuchen im Migros-Regal. Bald würden die Weihnachtssterne zurückkehren.

Jedes Jahr war der Stadtverbesserer schwach geworden und hatte einen gekauft. Und alle haben sie überlebt! Jede andere jemals gekaufte Pflanze ist in diesem Männerhaushalt in kürzester Zeit eingegangen, aber die Sterne trotzen jeder Vernachlässigung, bucklig und grünblättrig klammern sie sich ans Leben. Auch als nach drei Wochen Sommerferien nur noch ein vorwurfsvolles Gerippe im Topf stand, war noch lange nicht Feierabend. Christstern ist gestorben, Christstern ist erstanden, Halleluja! Windschief wie Krüppelkiefern an der Baumgrenze verhunzt diese unsaisonale Armee von Billigpflanzen das Interieur. Das Problem liegt in der Familie. Den Fünf-Franken-Ficus aus dem Jumbo züchtete die Mama des Stadtverbesserers über Jahre in einen fastraumfüllenden Baum vonbeeindruckender Hässlichkeit.

«Du sollst nicht töten», lehrt die Bibel. Aber was bleibt? Auswildern sollte man fremdländische Pflanzen und Tiere nicht, weil die Gefahr besteht, dass es ihnen hier etwas zu gut gefällt. In Albträumen stolpert der Stadtverbesserer durch sommerliche Wälder voll grüner Weihnachtssterne. «O du fröhliche!», flüstern die Neophyten. Es gibt Brockenhäuser, Bücherbörsen und Tierheime, aber was wirklich fehlt, ist eine Pflanzenklappe bei der Stadtgärtnerei, wo überforderte Pflanzenhalter ihre wuchernden Monster anonym und human entsorgen können. (Landbote)