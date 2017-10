Gemütlich oder sichtbar

Ästhetisch attraktiv und praktikabel sind bekanntlich zwei verschiedene Dinge. Was toll ausschaut, ist nicht immer toll in der Anwendung. Diese alte Binsenweisheit gilt auch in Beleuchtungsfragen. Bei uns in der Küche zum Beispiel, da gibt die Hängelampe über dem Familientisch ein so wohlig warmes Licht, dass man in diesen herbstlichen Tagen sofort das Caquelon aus dem Geschirrschrank nehmen und ein Fondue veranstalten möchte.

Wenn man denn bei dieser Beleuchtung das Caquelon im Schrank überhaupt finden würde. Denn was die Lampe an Gemütlichkeit über dem Tisch verstrahlt, das fehlt ihr in ihrer Funktion als optisches Hilfsmittel. Ja, manchmal hab’ ich den Eindruck, die Küche sei mit eingeschalteter Hängelampe sogar noch schummriger als ohne. Oder anders gesagt: Statt hell macht die Küchentischlampe nur Atmosphäre.

Gilt unsere Küche bereits als Quartier-Leuchtturm?



Wenn ich dann aber blind wie ein Maulwurf und darum alsbald fluchend im Geschirrschrank herumfuhrwerke, dann droht die Stimmung zu kippen, da hilft dann auch die gemütlichste Lampe nichts mehr. Ich schalte also die einigermassen grelle, dafür aber sichttechnisch einwandfreie Deckenleuchte an, was meine Frau wiederum familiensoziologisch wahnsinnig ungemütlich findet. Das führt unweigerlich dazu, dass wir uns regelmässig kleinere Lichtschalterkämpfe liefern, was für die Nachbarn gegenüber wohl einigermassen merkwürdig aussehen dürfte.

Ob die sich vielleicht fragen, warum wir jeweils abends optische Morsesignale versenden? Gilt unsere Küche bereits als Quartier-Leuchtturm? Trotzdem bestehe ich darauf, dass, wenn ich auf der Anrichte Gemüse zubereiten soll, ich auch gerne sehen möchte, was ich da genau mache. Ich argumentiere dann damit, dass ja niemandem gedient sei, wenn ich in Ermangelung von besserer Sicht statt der Rüebli meine eigenen Finger in Scheiben schneide. Unter dem schönen Licht serviert, sähe das Resultat vielleicht gar nicht mal so unappetitlich aus, unpraktisch aber wäre es trotzdem.

Auch habe ich bemerkt, dass es meinem Hunger gar nicht zuträglich ist, wenn das Safranrisotto in der Pfanne vor mir aufgrund schummriger Lichtverhältnisse so aussieht, als würde ich mit dem Kochlöffel in einem Berg Vermicelles herumrühren. Oder war das vielleicht insgeheim immer schon das Ziel? Beleuchtungstechnik als Diäthilfe?

Immerhin beginne ich nun zu verstehen, was es mit jener esoterischen Bewegung der Lichtnahrung auf sich hat: Wenn man vor lauter Gemütlichkeit gar nicht mehr kochen kann, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als das Licht der gemütlichen Lampen selbst zu essen.

(Der Landbote)