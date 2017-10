Landeier landauf landab

Sie meinen also, die Landluft im Landboten nicht lesen zu müssen, weil Sie ein Städter sind? Eine Blitzumfrage in der Redaktion aber zeigt: 12 der 18 befragten Redaktionskollegen haben Landwurzeln. So liegt ihr Heimatort auf dem Land, im Emmental, Aargau oder Rheintal. Und 7 von ihnen waren noch gar nie dort – bis vor Kurzem auch der Schreibende.

Das helvetische Kuriosum des Heimatorts sorgt etwa in Frankreich für sonderbare Momente. Ausländische Reisende müssen dort seit gut zwei Jahren bei der Ankunft im Hotel einen polizeilichen Meldezettel ausfüllen. Um den Touristen vom Terroristen zu unterscheiden.

Grasende Kühe auf sanften, grünen Hügeln – ein bisschen wie das Auenland



Da wird der Geburtsort verlangt. Der Abgleich mit dem Pass: widersprüchliche Angaben. Und wenn man das Abreisedatum auch noch leer lässt, weil man es vom Wetter abhängig macht, dann kriegt der Mann an der Rezeption schon fast feuchte Hände.

Aber warum auch in die Ferne schweifen, um sich mit dem eigenen Heimatort zu befassen? Für alle Möchtegernstädter sei ein Reislein zu den Wurzeln auf dem Land empfohlen.

Grasende Kühe auf sanften, grünen Hügeln – ein bisschen wie das Auenland in «Herr der Ringe» oder bei den Teletubbies. Und auf einigen Hügeln steht eine Linde zuoberst, wie eine Stachelbeere auf einem Törtchen. Schönenberg ZH, mein Heimatort. Das platte Wort im Pass nimmt erstmals Gestalt an. Ein Selfie vor der Ortstafel als Beweis für die Geschwister, dass man auch wirklich da war. Dann den Text «Aus der Geschichte» auf der Infotafel lesen. «Von eigenem Gepräge» sei die Landschaft hier. Und 1813 erfolgte die Abtrennung von Wädenswil.

Schönenberg ist schön. Aber meine Heimat? Auf dem Friedhof finde ich meinen Familiennamen nicht – sind wohl alle vorher runter an den Zürichsee gezogen. Doch etwas verbindet mich nun mit dem Ort. Die Mostbirne, die ich vom Boden stibitzte, schmeckte nach Zimt. Seither erinnert mich Zimt an meinen Heimatort.

