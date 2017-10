Tierisch nützliche Daten

Allmählich machte sich Gerald Kooyman Sorgen. Vor mehr als vierzig Minuten war Bulle Nummer 377 in dem Eisloch verschwunden. Erwartungsvoll lag Kooyman seither mit einer tickenden Stoppuhr in der Hand vor dem Loch, das er im antarktischen Polarsommer 1964/65 mit Hilfe einer Motorsäge und etwas Dynamit ins Meereis vor der Küste der Ross-Insel geschlagen hatte. Würde der stattliche Weddellrobben-Bulle nach dieser langen Zeit wieder auftauchen? Oder hatte er irgendwo fernab ein anderes Atemloch gefunden? Dann wären auch die Messgeräte verloren, die der junge Doktorand der University of Arizona im Fell des wuchtigen Tiers verankert hatte.

Kooymans besonderer Stolz: ein selbst entworfener Zeit-Tiefen-Rekorder auf Basis einer mechanischen Eieruhr, der während des Tauchgangs ein Tiefenprofil in eine mit Russ beschichtete Glasscheibe kratzte.Seine Sorge erwies sich als unbegründet. Nummer 377 war einfach nur ein besonders guter Taucher. Nach vollen 43 Minuten und 20 Sekunden erschien der Bulle endlich wieder im Loch, und als er prustend nach Luft schnappte, konnte Kooyman ihm die in seinem Nacken befestigten Geräte abnehmen. Die zeigten später, dass das Tier unter den 31 Artgenossen, die der Biologe über zwei Polarsommer hinweg mit seinen Geräten ausstattete, nicht nur den längsten Atem hatte, sondern auch am tiefsten tauchte: Auf der Jagd nach Fischen erreichte er Tiefen von bis zu 600 Metern.

Neue Art, Tiere zu studieren

Dank der modifizierten Eieruhr, die erstmals detaillierte Verhaltensdaten eines tauchenden Tieres aufzeichnete, gilt Kooyman heute als Pionier einer ganzen Forschungsdisziplin: der Wildtier-Telemetrie, auch Biologging genannt. Bis dahin hatten Verhaltensbiologen lediglich Laborratten durch Labyrinthe geschickt. Mit der neuen Methode wollten sie vermehrt auch wildlebenden Tieren auf die Schliche kommen. Dazu fangen Wissenschaftler die Tiere mit Fallen, Netzen oder einem Betäubungsgewehr für wenige Minuten ein, um ihnen allerlei Messgeräte, Sensoren und Sender mit auf den Weg zu geben. Die Geräte sollen ihren Träger so wenig wie möglich stören und fallen meist nach einer Weile von selbst wieder ab.

Eine seltene Echte Karettschild­kröte mit Ortungsgerät. Bild: Sciencephoto

Die Technologie in diesen künstlichen Anhängseln ist inzwischen sehr vielfältig. Ein nach wie vor gebräuchlicher Klassiker ist die Funkpeilung mittels eines am Tier befestigten Senders. Dessen Signale lassen sich mit Hilfe einer tragbaren Richtantenne anpeilen und damit die Position des Tieres bestimmen. Das hält den Forscher allerdings auf Trab, denn er muss seinem Objekt auf den Fersen bleiben. Einfacher sind da Geräte, welche die gewünschten Daten selbständig aufzeichnen. In dieser Disziplin gilt Kooymans Tiefenrekorder zwar als bahnbrechend, doch seine Aufzeichnungen waren noch auf maximal sechzig Minuten beschränkt, dann machte die Eieruhr schlapp.

Dagegen registrieren moderne Rekorder über Monate hinweg und zum Teil im Sekundentakt eine ungleich grössere Fülle von Daten. Gleichzeitig wurden die Geräte so klein, dass man sie auch an Vögeln oder Fledermäusen anbringen kann. Seit Ende der neunziger Jahre enthalten sie meist GPS-Empfänger, welche die Position des Tieres genau bestimmen und die Daten entweder direkt via Satellit oder SMS übermitteln oder zum späteren Auslesen speichern. Noch winziger als GPS-Geräte – und daher für Studien mit kleineren Zugvögeln beliebt – sind sogenannte Geolokatoren, die Zeit und Lichteinfall messen. Daraus lässt sich später der Zeitpunkt von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang und damit halbwegs genau der Standort des Tieres bestimmen. Solche Geolokatoren wurden zum Beispiel verwendet, um die Flugrouten der Küstenseeschwalbe aufzuzeichnen.

Unglücke vorhersehen

Jedoch beschränkt sich modernes Biologging längst nicht mehr auf die geographische Position des Tiers. Bewegungssensoren messen Beschleunigung und Lage im Raum, Kameras liefern Aufnahmen aus der Perspektive des Tiers und selbst Atem- und Herzfrequenz, Körpertemperatur oder Sauerstoffsättigung des Blutes lassen sich überwachen. Mit all dem Aufwand sind Biologger erstaunlich vielfältigen Fragestellungen auf der Spur. Sie reichen von der grundlegenden Biologie und Ökologie einer Art über optimierte Schutzkonzepte für bedrohte Arten bis hin zu einem besseren Verständnis, wie Tiere auf Veränderungen der Umwelt, etwa durch den Klimawandel, reagieren.

Auch der Mensch kann davon profitieren, wenn sich etwa die Ausbreitung einer Vogelgrippe dank genauerer Daten zu den Zugrouten besser vorhersagen lässt. Und Biologen am Max-Planck-Institut im deutschen Radolfzell arbeiten an der Idee, mit Sendern ausgerüstete Tiere als Frühwarnsystem für Erdbeben oder Vulkanausbrüche einzusetzen. Sie statteten an den Hängen des Ätna lebende Ziegen mit GPS-Sendern aus und zeichneten über Jahre hinweg ihre Bewegungsmuster auf. Und tatsächlich: Stunden vor grösseren Ausbrüchen – noch bevor Geologen in ihren Messdaten Anzeichen für eine Eruption sahen – beobachteten die Forscher eine ungewöhnlich erhöhte Aktivität bei den sizilianischen Ziegen. Allerdings reichen ihre Daten noch nicht für eine zuverlässige Vorhersage.

Das könnte sich ändern, wenn «Icarus» endlich fliegt. So nennt sich eine neue Satelliten-Technologie, mit deren Hilfe Wildtierdaten direkt in den Orbit gesendet werden können. Dafür wird noch in diesem Jahr auf der internationalen Raumstation ISS eine erste Testantenne installiert. Der entscheidende Vorteil: Die dazugehörigen Sender wiegen zwischen einem und fünf Gramm. Damit liessen sich auch kleine Vögel und sogar Insekten ausstatten, ohne dass sie unter der Last zu leiden hätten. Abertausende oder gar Millionen solcher ihren Standort funkenden Tiere sollen dann zu einem Internet der Tiere zusammengeschlossen werden und völlig neue Erkenntnisse über das Leben auf der Erde liefern, so die Vorstellung der Forscher.

Als der noch heute mit 83 Jahren aktive Gerald Kooyman 1964 seine ersten Eieruhren auf Weddellrobben platzierte, konnte er kaum ahnen, wie sich diese Disziplin einmal entwickeln würde. Dabei hat ihr Goldenes Zeitalter, so die Meinung vieler Wissenschaftler, eben erst begonnen. (Zürcher Regionalzeitungen)