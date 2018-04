Musiklabel legt Deal mit Skandalrappern auf Eis

Die Rapper Kollegah und Farid Bang und das Musikunternehmen BMG haben ihre Zusammenarbeit vorerst gestoppt. Grund dafür ist der Antisemitismus-Skandal um die zwei Rapper.

«Wir hatten den Vertrag über ein Album. Jetzt lassen wir die Aktivitäten ruhen, um die Haltung beider Parteien zu besprechen», sagte der BMG-Vorstandschef Hartwig Masuch gegenüber der «Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Die Musiker waren in der vergangenen Woche für das Werk mit dem Musikpreis Echo ausgezeichnet worden. Mit den Zeilen «Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen» und «Mache wieder mal 'nen Holocaust, komm' an mit dem Molotow» gerieten sie in die Kritik.

Kollegah wies die Antisemitismus-Vorwürfe als Kampagne zurück und versprach etwa jüdischen Hörern freien Eintritt zu seinen Konzerten auf Lebenszeit.

Die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, zeigte sich entsetzt über den Echo für die Rapper. Es sei «ein verheerendes Zeichen», den wichtigsten deutschen Musikpreis an «vermeintliche Künstler» zu verleihen, die ein gesellschaftliches Klima bedienen, in dem Antisemitismus offenbar wieder normal sei, erklärte Knobloch in München. (fur)