Rihanna ruft zum Löschen von Snapchat auf

Rihanna wirft dem Instant-Messaging-Dienst Snapchat vor, häusliche Gewalt zu verharmlosen. Wie mehrere deutsche und US-amerikanische Medien vermelden, rief die US-Sängerin ihre Fans am Donnerstag dazu auf, die App zu löschen. Die Aktie des US-Unternehmens fiel in Folge um 4,7 Prozent.

Auslöser von Rihannas Ärger war eine von Snapchat geschaltete Werbung für ein Handyspiel namens «Would You Rather», übersetzt: «Würdest du eher». Auf dem Bild ist Rihannas Konterfei mit dem Untertitel «Rihanna schlagen» und jenes von Chris Brown mit den Worten «Chris Brown boxen» versehen.

«Schämt euch»

Die Werbung spielt auf die Gewalt an, die Rihanna vor wenigen Jahren von ihrem damaligen Partner Chris Brown erfahren hatte. Der Sänger wurde 2009 wegen Körperverletzung und Bedrohung zu 180 Tagen gemeinnütziger Arbeit und fünf Jahren Bewährungsstrafe verurteilt.

