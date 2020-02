Sie schildert Weinsteins brutale Übergriffe

Die Amerikaner sagen «Life is messy», das Leben ist chaotisch. Und schmutzig. Im 15. Stock des New Yorker Strafgerichts, Saal 99, wo seit dem 6. Januar der Prozess gegen Harvey Weinstein stattfindet, ist für Chaos kein Platz. Hier wird alles geordnet. Schwarz, Weiss, Grau. Schwarz ist böse, Weiss ist gut, Grau ist Verhandlungssache zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung.

An einem Freitagmorgen Ende Januar sitzt die Coiffeuse Jessica Mann in diesem Saal, zur Linken der Richterbank, eines gewaltigen Holzquaders, oben sitzt Richter James Burke. Über ihm sind goldene Lettern angeschlagen: «In God We Trust». Auch der Zeugenstand, in dem Mann sitzt, ist leicht erhöht. Die 34-Jährige ist eine der Hauptbelastungszeuginnen gegen den Filmproduzenten.

Zeugin Jessica Mann und ihre Anwältin Joan Illuzzi-Orbon (links) auf dem Weg in den Gerichtssaal. Foto: Keystone

«Ich bin wirklich nervös», sagt Mann zu Staatsanwältin Joan Illuzzi. Sie trägt ein schwarzes Langarmshirt, eine graue Hose. Wenn sie ihre langen, dunkelbraunen Haare über die Schulter legt, wirkt das wie die Geste einer Frau, die lange in einem Umfeld gelebt hat, in dem das Aussehen wichtig ist.

Jessica Mann wollte einmal Schauspielerin werden. Ihr Traum einer Hollywood-Karriere begann und endete mit Harvey Weinstein.

Es geht auch für die US-Justiz um viel

Die Anklage gegen den 67-Jährigen lautet auf Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und «predatory sexual assault». Die Staatsanwaltschaft will beweisen, dass sich Weinstein Frauen gegenüber wie ein «predator» verhielt, ein Raubtier. Die Termini sind eindeutig. Aber das, was passiert ist, ist zumindest juristisch noch nicht so eindeutig. Weinstein bestreitet, sich den Frauen aufgezwungen zu haben, er spricht von einvernehmlichem Sex. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Haftstrafe. Auf «predatory sexual assault» steht lebenslänglich, bei Ersttätern bedeutet das 10 bis 20 Jahre.

Aber in diesem Fall geht es längst auch für die US-Justiz um viel. Denn für die Welt ausserhalb des Gerichts scheint klar zu sein: Harvey Weinstein ist ein böser Mann, die Beweislast erdrückend. Jetzt soll die Strafkammer des New York State Supreme Court zum gleichen Urteil kommen.

Dutzende Frauen haben seit Veröffentlichung der ersten Vorwürfe im Oktober 2017 Anschuldigungen gegen Weinstein erhoben, sie reichen von unerwünschten sexuellen Anzüglichkeiten bis hin zu brutalen Übergriffen.

Kurz vor dem Start des Strafverfahrens in New York hatten sich mehr als 30 Frauen, Schauspielerinnen und ehemalige Angestellte Weinsteins, nach langem Ringen mit der inzwischen bankrotten Weinstein Company auf eine Entschädigung verständigt: 25 Millionen Dollar für alle. Ein geradezu lächerlicher Betrag im Land der gigantischen Entschädigungssummen. Viele Anschuldigungen gegen Weinstein, die theoretisch vor einem Strafgericht verhandelbar wären, sind inzwischen verjährt.

Stellvertretend für 80 Betroffene

Umso grösser sind die Hoffnungen, die auf Jessica Mann ruhen. Ihre Aussagen sollen «das Monster Harvey», wie Weinstein von Salma Hayek in der «New York Times» genannt wurde, hinter Gitter bringen – stellvertretend für mehr als 80 mutmasslich Betroffene. Über die Schuldfrage wird eine Jury entscheiden, sieben Männer, fünf Frauen.

An insgesamt drei Tagen wird Jessica Mann im Zeugenstand Platz nehmen. Sie ist an jenem Freitag zum ersten Mal überhaupt zu hören und zu sehen. Bis zu den Eröffnungsplädoyers war ihre Identität unter Verschluss gehalten worden, die Medien nannten sie das «unbekannte Opfer». Jetzt schaut sie auf die hölzernen Bankreihen, in denen 50 Journalistinnen und Journalisten sitzen. Es ist eine einschüchternde Kulisse.

Jene Male, als Weinstein sie nicht mit Gewalt zwang, habe Mann nicht gewollt, sondern geschehen lassen. Aus Selbstschutz.

Mann, die ihren Rücken so gerade hält, dass sie grösser wirkt, als sie ist, gewinnt dagegen mit jedem Satz an Sicherheit. Sie sei auf einem Milchbauernhof in einer kleinen evangelikalen Gemeinde in Washington State aufgewachsen, sagt sie. Jeder kennt jeden, die Menschen fürchten Gott, kulturelle Angebote gibt es kaum. Ein Ort, wie es unzählige gibt in Amerika. Mit 25 zieht sie nach Los Angeles, um Schauspielerin zu werden. Sie hat kein Geld, keine Kontakte, aber sie kommt damit klar, dass das Leben manchmal «messy» ist. Als sie erzählt, dass sie zwischendurch immer mal wieder in ihrem Auto gelebt habe, klingt das so, als rede jemand darüber, dass er für die Karriere ein paar Überstunden machen musste.

Dass sie auf einer Party in den Hollywood Hills im Winter 2012 Harvey Weinstein, einen der mächtigsten Männer des Filmgeschäftes, trifft, sei ihr wie eine Belohnung für all ihre Entbehrungen vorgekommen, «es fühlte sich an, als würde mir Gott seinen Segen geben». Was dann passierte, scheint sie noch immer nicht zu verstehen. Zwischen der Schauspielerin und dem sehr viel älteren Studioboss entspinnt sich eine Beziehung, die, glaubt man Manns Ausführungen, von Anfang an von diesem Machtgefälle geprägt ist. Von widersprüchlichen Emotionen und Manipulationen ist die Rede, irgendwann auch von Gewalt.

Ihre Erzählung gleicht der anderer mutmasslich Betroffener. Die Schmeicheleien und Geschenke, die Treffen in Hotelsuiten, erste «Tests» mit den Frauen, wie es die Staatsanwaltschaft formuliert hat. Sei die erste Grenzüberschreitung folgenlos geblieben, habe er weitergemacht.

Eine grossflächige Narbe

Jessica Mann beschreibt auf Bitten von Staatsanwältin Illuzzi den Körper des Angeklagten. Ihre Ausführungen sind explizit: Weinstein habe eine grossflächige Narbe am Körper, die sie an ein Brandopfer erinnert habe. Sie beschreibt auch Besonderheiten seines Genitalbereichs. «Als ich ihn das erste Mal nackt gesehen habe, habe ich absolutes Mitgefühl empfunden, seine Wut schien von einem tiefen Schmerz herzurühren», sagt Mann. Dann weint sie.

An Jessica Mann soll sich Weinstein 2013 im Abstand weniger Monate zweimal vergangen haben, nur einer dieser Übergriffe ist angeklagt. Sie erzählt, wie er seinen Mund auf ihre Vagina presste, wie er in sie eindrang, in ihrem Mund kam. «Ich habe mich daran verschluckt.»

«Als ich ihn das erste Mal nackt gesehen habe, habe ich absolutes Mitgefühl empfunden.»Jessica Mann, Hauptbelastungszeugin

Dass Manns Aussage entscheidend werden würde für dieses Verfahren, war seit dem Eröffnungsplädoyer der Staatsanwaltschaft klar. Einerseits klangen die mutmasslichen Übergriffe auf Mann besonders brutal. Andererseits war abzusehen, dass sie nicht unhinterfragt bleiben würden. Denn zwischen der jungen Frau und dem deutlich älteren Weinstein kam es auch immer wieder zu einvernehmlichen sexuellen Kontakten.

Im Zeugenstand erklärt sich Jessica Mann, noch bevor sie das müsste. Körperlich habe sie sich nie zu Weinstein hingezogen gefühlt, sie habe aber zwiespältige Gefühle für ihn gehegt. «Seine Anerkennung hat mir viel bedeutet.» Auch jene anderen Male, als Weinstein sie nicht mit Gewalt zwang, habe sie nicht gewollt, sondern geschehen lassen. Aus Selbstschutz.

In den USA macht es rechtlich keinen Unterschied, ob ein sexueller Übergriff von einem Fremden begangen wird oder innerhalb einer wie auch immer gearteten Beziehung. In der Realität eines amerikanischen Gerichtssaals aber werden Widersprüche zu offenen Flanken. Vor allem dann, wenn die Strafverteidiger gut sind. Und Donna Rotunno, die das mittlerweile dritte Verteidigerteam von Harvey Weinstein anführt, ist sehr gut.

Ein Satz wie eine Waffe

Rotunno hat sich auf die Verteidigung von Sexualstraftaten spezialisiert, mehr als 40 solcher Fälle hat sie bereits betreut. Im Weinstein-Prozess steht Aussage gegen Aussage. Rotunno kennt das. Sie tritt so auf, wie sie sich kleidet: unaufdringlich, aber kalkuliert. Es ist Freitagnachmittag, Detailfrage reiht sich an Detailfrage, irgendwann entschuldigt sich Jessica Mann dafür, dass sie etwas durcheinandergebracht hat. «Sie sind ziemlich oft verwirrt, nicht wahr, Miss Mann?», sagt Rotunno. Ein Satz wie eine Waffe.

Im 15. Stock des New Yorker Strafgerichts, Saal 99, wird alles geordnet. Doch das Schwarz-Weiss-Grau, das Grenzen ziehen soll, verwischt diese manchmal nur. Es klingt dann wie die Verlagerung von Schuld und Verantwortung auf Frauen wie Jessica Mann.

Donna Rotunno hatte vor Prozessbeginn angekündigt, die Wahrheit im Fall Weinstein herauszufinden. Doch darum scheint es nicht wirklich zu gehen, wenn man sie im Gerichtssaal beobachtet. Für die Welt ausserhalb mag klar sein, dass ihr Mandant schuldig ist. Für Rotunno zählen nur jene sieben Männer und fünf Frauen in den Jurysesseln. Ihnen versucht sie, eine alternative Geschichte zum «Monster Harvey» zu verkaufen. In Rotunnos Geschichte sind die Frauen die Lügnerinnen und Manipulatorinnen. «Miss Mann, haben Sie Harvey Weinstein benützt?», fragt sie Jessica Mann. Und nein, sie erwartet nicht wirklich eine Antwort.