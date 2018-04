14 Tote in Kanada: Bus mit Eishockey-Team verunfallt

Bei einem Busunfall in Kanada sind am Freitag (Ortszeit) mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Die Zeitung «The Globe and Mail» berichtete, dass in dem Bus Mitglieder eines Junior-Eishockey-Teams sassen.

Der Bus der Humboldt Broncos sei nahe dem Ort Tisdale in der Provinz Saskatchewan von einem Sattelschlepper gerammt worden. Das Blatt schrieb unter Berufung auf die Polizei weiter, dass insgesamt 28 Menschen im Bus waren.

Die Mannschaft sei auf dem Weg zu einem Spiel gewesen. Saskatchewans Premierminister Scott Moe äusserte auf Twitter seine Anteilnahme: «Worte können den Verlust, den wir heute Nacht fühlen, nicht beschreiben.»

Words can not describe the loss that we feel tonight.



From a grieving province, thank you to first responders & medical professionals for courageous response under the most difficult circumstances imaginable.



Tonight, we all must pray for these families.https://t.co/dEnhKMkDxJ — Scott Moe (@PremierScottMoe) 7. April 2018

Und auch der Premier Justin Trudeau meldete sich auf Twitter: «Ich kann mir nicht vorstellen, was diese Eltern durchmachen, und mein Herz richtet sich an alle, die von dieser schrecklichen Tragödie in der Humboldt-Gemeinschaft und darüber hinaus betroffen sind.»

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 7. April 2018

(AFP)