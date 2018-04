140 Helfer, Extrazüge und Live-Musik für Royal-Fans

Wenn am 19. Mai Prinz Harry und seine Meghan vor den Traualtar schreiten, schaut die ganze Welt nach Grossbritannien. Und die halbe reist sogar nach London um live beim Gross-Ereignis dabei zu sein. Damit an diesem Tag nicht nur für das Brautpaar alles glatt läuft, hat der Kensington-Palast jetzt mit den Vorbereitungen für die Fans begonnen.

Windsor is getting ready to welcome the world to The Royal Wedding on May 19th with bunting, large screens and refreshments across the town. Read about how @RBWM and @ThamesVP are working to make sure everyone has an enjoyable day: https://t.co/9C04cQJv6H pic.twitter.com/XttrjsaDmg — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 14, 2018

Via Twitter teilt der Hof mit, dass es am Hochzeitstag nicht nur diverse Public-Viewing-Zonen, Extrazüge und Verpflegungsstände gibt. Royal-Fans dürfen sich auch freuen auf grosse TV-Bildschirme, auf denen die Trauung übertragen wird.

Work is well underway to welcome the #RoyalWedding to Windsor.

We can confirm there will be:

???? large screens on the Long Walk and Alexandra Gardens

???????? decorations and public viewing areas on the procession route

???? live entertainment from local groupshttps://t.co/NrnL21u31N — RBWM (@RBWM) April 14, 2018

«Keine Zelte bitte»

6000 Extraparkplätze können bereits im Voraus gebucht werden. Damit die erwarteten Massen an Fans auch vor Ort entsprechend betreut werden können, stehen 140 freiwillige Helfer im Einsatz.

Die dürften neben der Polizei damit beschäftigt sein, die Besucher auf ein paar Regeln hinzuweisen. «Die Leute dürfen gerne Campingstühle und auch einen Regenschutz mitbringen, aber bitte keine Zelte», heisst es von Seiten der Organisatoren. Die Polizei bietet zudem zwei Online-Fragestunden für Ortsansässige an.

At the #RoyalWedding there will also be:

???? food and facilities for visitors on the Long Walk

???? 6,000 pre-book car parking spaces at the Review Ground

??????????? 140 Royal Borough Ambassadors volunteering on the day

???? extra trains from @GWRHelp and @SW_Help — RBWM (@RBWM) April 14, 2018

