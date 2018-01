20-jähriger Amerikaner knackt Mega-Jackpot

In seiner Heimat darf er noch nicht einmal Alkohl trinken, aber sein Kontostand ist schon der eines ganz Grossen. Shane Missler (20) aus Florida knackte den Jackpot von 451 Millionen US-Dollar der «Mega Millions»-Lotterie, wie die Gesellschaft am Freitag bekanntgab.

Am 5. Januar kaufte sich Missler für 10 Dollar fünf Rubbellose, jetzt ist er Multimillionär. Wie es heisst, hat sich der junge Mann den Gewinn direkt auszahlen lassen, wodurch die Summe gemäss gesetzlichen Bestimmungen reduziert wird. Es bleiben ihm 282 Millionen Dollar auf dem Konto.

«Das ist erst der Anfang»

Kurz nach der Ziehung schrieb er auf Facebook: «Oh. My. God.» Seither hagelt es Glückwünsche und Ratschläge für Shane. Er selbst meldete sich mit einem Statement zu Wort: «Ich bin erst 20, aber ich hoffe, ich kann das Geld für meine Leidenschaften nutzen, meiner Familie helfen und der Welt Gutes tun.» Er habe einen Crash-Kurs in Finanzbuchhaltung bekommen und fühle sich überglücklich mit diesem Reichtum.

The power of positive thinking should not be underestimated!