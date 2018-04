25 Autos bei Gasunfall in Zürich beschädigt

In Zürich-Altstetten ist derzeit die A1 in Richtung Bern gesperrt. Laut der Kantonspolizei Zürich ist es am Nachmittag zu einer Gasexplosion auf einer Baustelle gekommen. Beim Vorfall wurden 25 Autos beschädigt, als mehrere Teile durch die Luft geschleudert wurden. Ein Bagger hatte eine Gasleitung beschädigt.

Ein Leserreporter sagte gegenüber landbote.ch, dass die Polizei die Autofahrer aufgefordert hatte, die Autofenster nicht zu öffnen. Ausserdem mussten die Motoren abgestellt werden und das Rauchen wurde verboten. «Es riecht nach Gas», sagte der Leserreporter. (fur/bee)