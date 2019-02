28-Jähriger soll Frau vor Haus erstochen haben

Knapp einen Monat nach der Tötung einer 66-jährigen Frau in Aarau hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann bestreitet die Tat.

Der 28-jährige in der Region wohnhafte Kroate wurde am Dienstagabend festgenommen, wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau werde beim Zwangsmassnahmengericht einen Antrag auf Untersuchungshaft für den Mann stellen.

Am 17. Januar war die 66-jährige Schweizerin vor ihrem Haus in Aarau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Sie verstarb später im Spital.

Welche Schritte zur Festnahme des Mannes führten, geben die Ermittler nicht bekannt. Seit der Tat war eine polizeiliche Sonderkommission tätig. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

