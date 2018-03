37 Tote bei Brand in Einkaufszentrum in Sibirien

Beim Brand in einem Einkaufszentrum in Sibirien sind am Sonntag 37 Menschen ums Leben gekommen. Zuvor hatten die Behörden von fünf Todesopfern und rund 30 Verletzten in der Industriestadt Kemerowo gesprochen.

Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer der Nachrichtenagentur Tass zufolge in einem Kinosaal aus und erfasste mehr als tausend Quadratmeter des Einkaufszentrums, in dem sich mehrere Kinosäle, eine Bowlingbahn, eine Sauna und Restaurants befinden. Russische Medien berichteten, mehr als 200 Menschen seien aus dem gut besuchten Shoppingcenter gebracht worden.

Der Brand sei im vierten Stock des Gebäudes im Stadtzentrum ausgebrochen, hiess es. Medienberichten zufolge hielten sich zu dem Zeitpunkt zahlreiche Kinder in dem Kinosaal auf. Viele Menschen sollen aus einem Fenster gesprungen sein. Die Brandursache war nicht bekannt. (SDA)