Britische Armee wegen Sturm Dennis im Einsatz

Die Behörden in Grossbritannien haben Hunderte Warnungen vor Überschwemmungen veröffentlicht. Als lebensbedrohlich stuften sie die Lage in Teilen von Wales ein. Der Sturm zog mit starken Windböen und heftigem Regen über das Land. Zwei Menschen kamen möglicherweise in dem Unwetter ums Leben.

Vor der Küste Grossbritanniens wurden bei rauer See zwei Leichen geborgen. Bei einem der Toten handelt es sich offenbar um einen Mann, der Stunden zuvor von einem Tanker gefallen war. Für Samstag waren über dem Nordatlantik Windgeschwindigkeiten von 145 Stundenkilometern und bis zu 30 Meter hohe Wellen vorhergesagt worden.

Das britische Verteidigungsministerium hat die Armee in betroffene Gebiete entsandt. Die Soldaten seien in der Region West Yorkshire im Norden des Landes im Einsatz, teilte das Ministerium am Samstag mit.

Hunderte Flüge abgesagt

In der Kleinstadt Pontypridd am Fluss Taff versuchten die Menschen, ihre Fahrzeuge aus den Wassermassen in den Strassen zu retten. Zahlreiche Zugstrecken und Strassen wurden gesperrt. Neben Wales waren auch Regionen in England und Schottland betroffen.

Wegen des schweren Sturms sind an diesem Wochenende Hunderte Flüge abgesagt worden. Betroffen sind an mehreren Flughäfen insgesamt Zehntausende Passagiere unter anderem der Airlines Easyjet und British Airways.

Erst vor einer Woche hatte ein schweres Unwetter erhebliche Schäden im Land angerichtet. Meteorologen schätzen Sturm «Dennis» allerdings als gefährlicher als «Ciara» ein, der am vergangenen Wochenende schon Chaos verursachte. Denn es könnte in einigen Regionen an einem Tag oder zwei Tagen so viel regnen wie sonst in einem ganzen Monat. Da der Boden vielerorts wegen des letzten Unwetters noch aufgeweicht ist, dürften die Folgen den Experten zufolge nun gravierender sein. (ij/SDA)