Passagier zwingt Swiss zur Zwischenlandung

Ein Swiss-Maschine vom John F. Kennedy International Airport in New York nach Zürich musste in Neufundland einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen. Die Swiss bestätigte gegenüber landbote.ch den Vorfall.

Grund für den Umweg zum Gander International Airport war ein Passagier, der sich «nicht kooperativ» verhielt. Ein Leserreporter-Video zeigt, wie der Mann in Gander durch die kanadische Polizei aus dem Flugzeug geholt wird.

Das Flugzeug konnte nach über einer Stunde Wartezeit wieder abheben und wird um 13 Uhr in Zürich erwartet. (fur)