Bleibt das Wetter jetzt die ganzen Ostern so?

Nass und kalt – so präsentiert sich das Wetter an Ostern im Flachland.«Eine Kaltfront sorgte für intensive Niederschläge und einen zum Teil krassen Temperaturrückgang», teilt Meteonews mit. So war es etwa in Meiringen BE, Altdorf UR, Glarus oder Sargans SG am Freitag noch 16 bis 18 Grad warm – am Samstag dann nur noch 0 bis 1 Grad. Zudem schüttete es verbreitet spätestens in der Nacht auf Samstag wie aus Kübeln.

Die Niederschläge lassen am Samstag allmählich nach, gelegentlich rechnen die Meteorologen aber noch mit Schauern. Aus Deutschland und Frankreich kommt nasse Luft in die Schweiz. Am Sonntag bleibt es kühl: Wolken lassen kaum Sonne durch. Erst am Montag soll es wieder frühlingshaft warm werden mit Temperaturen bis zu 17 Grad.

Am Samstag sorgte der Wintereinbruch nicht nur am Gotthard für ein Schneechaos. Auch auf der Schiene kam es zu Behinderungen: Die Züge von Zermatt VS nach Disentis GR fallen wegen Lawinengefahr aus, wie die Matterhorn Gotthard Bahn meldet. Unterbrochen ist in Graubünden laut Railinfo auch die Strecke zwischen Pontresina und Poschiavo.

Mit dem Schneefall steigt in den Alpen auch die Lawinengefahr. Diese ist gebietsweise gross und erreicht die Stufe 4, wie es im Lawinenbulletin vom Samstagmorgen heisst. (hal/sda)