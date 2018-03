Brand auf Holzbrücke in Olten unter Kontrolle

Die historische Holzbrücke in Olten hat kurz vor Mittag Feuer gefangen. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt eine entsprechende Meldung von Leserreportern. Weitere Informationen konnte sie noch nicht mitteilen.

Wind behinderte Löscharbeiten

Laut mehreren Lesern begann der Brand in der Mitte der Brücke. «Die Polizei versuchte, das Feuer zu löschen. Aber es windet stark, deshalb schaffte sie es nicht», sagt ein Leser. Eine andere Leserreporterin erzählt, dass es plötzlich zu stinken begann. «Dann rannten plötzlich alle weg. Das Feuer wurde immer grösser und es hatte viel Rauch.»

Ambulanz vor Ort

Leser Philip befand sich auf der Brücke, als das Feuer begann. Zuerst hat es geraucht, dann schlugen Flammen hoch, erzählt er. Zwei Polizisten seien in der Nähe gewesen und hätten den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen versucht. Mittlerweile würden Teile der Brücke in der Aare schwimmen.

Timelapse von der Feuerwehr Olten zum Brand. (Video: Tamedia, Feuerwehr Olten)

Die Brücke ist derzeit gesperrt. Es habe überall Rauch, man sehe die Brücke kaum mehr, sagt eine Leserin. Laut ihr sind zwei Ambulanz-Fahrzeuge vorgefahren. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar.

Der Brand auf der Holzbrücke führte zu starker Rauchentwicklung, wie die Kantonspolizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die Meldung zum Brand ging um 11.45 Uhr ein.

#Brand bei der Alten Holzbrücke. #Feuerwehr im Einsatz. Rechnet mit #Verkehrsbehinderungen in Olten. Weitere Infos folgen. /mbo — Feuerwehr Olten (@FeuerwehrOlten) 28. März 2018

Am Nachmittag informierte die Feuerwehr Olten, dass der Brand seit 13 Uhr unter Kontrolle sei. Der starke Wind habe die Löscharbeiten erschwert. Die Brücke bleibt vorerst gesperrt.

Die alte Holzbrücke führt über die Aare und verbindet für die Fussgänger und Velofahrer die Altstadt mit der Bahnhofseite. Die heutige Holzbrücke wurde 1803 errichtet. Erstmals erwähnt wurde der Aareübergang im Jahr 1295.

Im August 2012 kam es zu einem Glimmbrand auf der Brücke. Die Ursache war ein technischer Defekt, wie die Brandermittlung ergab. Der Glimmbrand hatte sich innerhalb der Kunststoffröhren der diversen Leitungen entfacht und griff teilweise auf die Holzkonstruktion der Brücke über.

Flohmarkt findet in der Winkelunterführung statt

Am Samstag hätte es einen Flohmarkt auf der Holzbrücke geben sollen. «Der kann dort nicht stattfinden», sagt Organisatorin Daniela Reber. Weil die Brücke brenne, wurde der Flohmi in die Winkelunterführung in Olten verschoben. (pak/SDA)