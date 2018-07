Verwirrung um zweitgrössten Schweizer Zirkus

Der Konkurs über die Circus Royal Betriebs GmbH mit Sitz in Lipperswil TG wurde am 26. Juni eröffnet. Der Leiter des Thurgauer Konkursamts, Martin Wenk, bestätigte einen Bericht des «Blick». Der Circus gastiert derzeit in Affoltern am Albis. Dort wollen die Verantwortlichen am Mittwoch um 13.30 informieren, wie ein Sprecher auf Anfrage sagte.

Der zweitgrösste Schweizer Zirkus wurde vor 55 Jahren gegründet. Er wird seit 15 Jahren von Direktor Oliver Skreinig (39) und Geschäftsführer Peter Gasser (61) gemeinsam geführt. «55 Jahre Circus Royal - Emotionen» heisst das aktuelle Programm.

Tournee endet im August

Ab dem kommenden Wochenende sieht der Tourneeplan ein mehrwöchiges Gastspiel in Zürich vor. Danach soll der Circus Royal sein Zelt am Bodensee und anschliessend bis zum 12. August in St. Gallen aufschlagen. Danach endet der Tourneeplan auf der Homepage des Zirkus.

Am 11. Juni, also rund zwei Wochen vor der Konkurseröffnung, wurde im Kanton Thurgau laut «Blick» eine neue Firma mit dem Namen Circus Royal GmbH eingetragen. Deren Funktion ist unklar. «Die Lage ist für uns auch verwirrlich», sagte Konkursamtsleiter Martin Wenk der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. (sep/sda)