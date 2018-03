Cirque-du-Soleil-Artist stürzt bei Show zu Tode

Am Samstagabend stürzte ein Artist des Cirque du Soleil während der Vorstellung in Tampa im US-Bundesstaat Florida schwer. Laut Augenzeugen fiel der Ringturner aus einer Höhe von rund 4 Metern auf den Boden. Er verstarb kurz darauf im Spital.

#BREAKING

Sad News .. The performer who fell during Saturday night’s Cirque du Soleil show in #Tampa has passed away from his injuries. He was swinging from an aerial strap when he fell. Sunday's performances have been cancelled. https://t.co/hTtuEw19xE #CirqueDuSoleil #Volta pic.twitter.com/NlXcCyEpDS