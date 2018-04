Bei Fiesch im Oberwallis soll eine Lawine laut einem Augenzeugen mehrere Menschen mitgerissen haben. Die Lawine ging zwischen Fiesch und der Skistation Fiescheralp nieder. Die Polizei geht davon aus, dass fünf Personen verschüttet wurden.

Am Abend war eine Rettungskolonne unterwegs, wie es bei der Walliser Kantonspolizei hiess. Die schlechten Wetterbedingungen erschwerten jedoch die Suche, sagte ein Sprecher der Walliser Kantonspolizei der Nachrichtenagentur sda. Auch Helikopter aufzubieten, sei nicht möglich. Wie der «Walliser Bote» schreibt, musste die Suche nach den Verschütten am Abend schliesslich eingestellt werden. Am Morgen solle die Lage neu beurteilt werden.

Die Polizei war kurz vor 17 Uhr über die Lawine informiert worden. Alarm geschlagen hatte eine Person, die der Lawine entkommen war und die den Vorgang miterlebt hatte. Gemäss den Angaben soll es sich bei den Verschütteten um Skitourengänger handeln. Sie waren ausserhalb der markierten Pisten unterwegs.