Ehepaar tot in Wohnung aufgefunden

Am Freitagabend wurde in Oftringen AG ein totes Ehepaar in einer Wohnung aufgefunden. Dies, nachdem kurz nach 18 Uhr eine Meldung bei der Notrufentrale eingegangen war. Die Personen im Alter von 79 und 82 Jahren wiesen Schussverletzungen auf.

«Nach ersten Erkenntnissen dürfte einer der Eheleute den anderen umgebracht und anschliessend sich suizidiert haben», wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet, die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

