Militärunfall fordert zwei Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit Militärfahrzeugen in Linden BE sind zwei Personen schwer verletzt worden. Dies gab das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montagmorgen per Twitter bekannt.

Zwei Schwerverletzte bei militärischem Verkehrsunfall bei Linden. Medienmitteilung folgt. — VBS - DDPS (@vbs_ddps) 16. Juli 2018

Beim Unfall mit einem Militärlastwagen der Marke Iveko seien insgesamt 19 Personen verletzt worden. «Zwei Personen sind schwer verletzt, einer am Rücken, einer am Kopf», sagte Armeesprecher Daniel Resit auf Anfrage der «Berner Zeitung». Vier weitere Personen seien mittelschwer, die restlichen 13 leicht verletzt.

Das Fahrzeug kam aus noch ungeklärten Gründen auf dem Weg von der Kaserne Jassbach zu einem Schiessplatz von der Strasse ab und überschlug sich. Die Militärjustiz hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

