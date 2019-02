Er trägt bereits das vierte Modell seiner Lego-Prothese

David Aguilar hat sich aus Lego einen Roboter-Prothesenarm gebaut. Der 19-Jährige wurde aufgrund eines seltenen genetischen Fehlers ohne rechten Unterarm geboren. Aguilar, der an der Universitat Internacional de Catalunya in Spanien Bioengineering studiert, benutzt bereits sein viertes Modell der bunten Prothese. Nun träumt er davon, solche erschwingliche Prothesen auf für andere Leute zu entwerfen, wie er der Nachrichtenagentur «Reuters» erzählte.

Bereits im Alter von neun Jahren baute sich Aguilar mit seinem Lieblingsspielzeug einen ersten künstlichen Arm, der allerdings noch sehr rudimentär war. Jede neue Version hatte dann mehr Bewegungsfreiheit als die vorherige. Und so verbesserte der 19-Jährige seine Prothese bis hin zur aktuellen Version.

«Ich wollte mich selbst einmal mit zwei Händen im Spiegel sehen»

«Als Kind war ich sehr nervös, vor anderen Jungs zu stehen, weil ich anders war», sagte Aguilar. «Aber das hielt mich nicht davon ab, an meine Träume zu glauben», so der 19-Jährige, der aus dem winzigen Fürstentum Andorra zwischen Spanien und Frankreich stammt.

Den künstlichen Arm benutzt Aguilar allerdings nur gelegentlich. Auch ohne die Prothese kann er sein Leben bewältigen. «Ich wollte mich selbst einmal mit zwei Händen im Spiegel sehen – wie ich andere Jungs sehe», erklärte er.

Namen, wie sie nur einem Science-Fiction-Fan einfallen

Alle Versionen der Lego-Prothese sind im Zimmer des 19-Jährigen am Stadtrand von Barcelona ausgestellt. Die neuesten Modelle tragen die Bezeichnung MK, gefolgt von der Nummer – eine Hommage an den Comicbuch-Superhelden Iron Man und seine MK-Rüstungsanzüge.

Aguilar zeigt stolz einen rot-gelben, voll funktionsfähigen Roboterarm, den er mit 18 Jahren baute. Während er das Ellbogengelenk beugt, surrt im Inneren ein Elektromotor und der Greifer schliesst sich.

Auf Youtube betreibt Aguilar einen Kanal unter dem Pseudonym «Hand Solo» – eine Anspielung auf den von Harrison Ford gespielten Piloten «Han Solo» aus Star Wars. Sein Ziel sei es, den Menschen zu zeigen, dass nichts unmöglich sei und sie sich durch Behinderungen nicht aufhalten lassen sollen.

Nach seinem Universitätsabschluss will er erschwingliche Prothesen schaffen für Menschen, die sie brauchen. «Ich will versuchen, ihnen eine Prothese zu geben, auch wenn sie kostenlos ist – damit sie sich wie ein normaler Mensch fühlen», so Aguilar. Dann hängt er an: «Aber was ist schon normal?»

(red/Reuters)