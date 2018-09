Noch weiss niemand, wie schlimm die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Indonesien wirklich ist. Nach einer offiziellen Zwischenbilanz der Behörden gibt es mindestens 832 Tote. Befürchtet werden aber viel mehr.

Die Regierung fürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch die Flutwelle und die vorigen Erdbeben vom Freitag in die Tausende geht. Zunehmend gibt es Kritik, weil das bestehende Tsunami-Warnsystem nicht funktioniert haben soll.

Viele Bewohner wurden am Freitag am Strand in Palu vom Tsunami überrascht. Dort sollte am Abend ein Festival stattfinden. Katastrophenschutz-Sprecher Sutopo Nugroho bestätigte: «Es gab keine Sirene. Viele Menschen waren sich der Gefahr nicht bewusst.» Das nationale Zentrum für Meteorologie und Geophysik hatte nach dem schlimmsten Beben der Stärke 7,4 am Freitagabend zwar eine Tsunami-Warnung ausgegeben, sie aber nach nur einer halben Stunde wieder aufgehoben – aus Sicht von Kritikern viel zu früh. Die Behörde verteidigte sich mit dem Hinweis, dass das Wasser in diesem Moment schon weder auf dem Rückzug gewesen sei.

Schwer erreichbare Orte

An der Westküste von Sulawesi gibt es noch viele Orte, wo die Menschen grösstenteils von der Fischerei leben. Insgesamt ist ein Küstenstreifen von etwa 300 Kilometern betroffen. Möglicherweise sieht es in Gebieten weiter im Norden noch schlimmer aus als in Palu.

Über Opferzahlen und Schäden in drei weiteren von der Katastrophe betroffenen Gebieten hatten die Behörden noch keine Informationen. «Wir hören nichts aus Donggala, was extrem besorgniserregend ist. Mehr als 300'000 Menschen leben dort», erklärte das Rote Kreuz. «Es könnte noch viel schlimmer werden.» In der Nähe von Donggala lag das Epizentrum des Bebens.

Nach Angaben der nationalen Katastrophenschutzbehörde starben allein in Palu an der Westküste von Sulawesi mindestens 821 Menschen. Mehr als 500 wurden schwer verletzt. Dutzende galten als vermisst. Die Suche nach Überlebenden wird zum verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit.

«Nichts zu essen»

Der schwer beschädigte Flughafen von Palu wurde für Hilfslieferungen geöffnet - allerdings nur für Piloten, die auf Sicht landen können. Neben überfüllten Spitälern wurden Verletzte auch unter freiem Himmel behandelt. Im Hof eines Spitals lagen bei brütender Hitze Dutzende in Säcke gehüllte Leichen.

In der Bevölkerung wuchs die Verzweiflung: «Wir haben nichts zu essen, nichts», sagte ein Mann, der einen Supermarkt plünderte. «Die Situation zwingt uns dazu, das zu tun, wir brauchen alles», berichtete ein Jugendlicher. Säckeweise trugen Menschen Lebensmittel aus Geschäften. Die Behörden kündigten an, die Inhaber zu entschädigen und Plünderer nicht zu bestrafen.

Die Rettungsarbeiten waren mangels geeigneter Ausrüstung schwierig. «Schweres Gerät ist beschränkt verfügbar, es gibt nicht genug für die Zahl der eingestürzten Häuser», sagte Nugroho. Allein unter den Trümmern eines Hotels wurden noch 50 bis 60 Gäste befürchtet.

Zum Zeitpunkt des Erdbebens hatten sich nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde 71 Ausländer in der Stadt Palu aufgehalten. Die meisten seien in Sicherheit, hiess es. Vermisst wurden aber drei Franzosen, ein Malaysier und ein Südkoreaner.

Zu Schweizer Opfern hatte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bis am Sonntag keine Hinweise, wie ein Sprecher der Agentur Keystone-SDA sagte. Die Schweiz habe zudem Hilfe angeboten. Die indonesischen Behörden hätten sich aber noch nicht dazu geäussert. Auch aus anderen Staaten gingen Hilfsangebote ein.

Auf Pazifischem Feuerring

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Für die mehr als 260 Millionen Einwohner sind Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche keine neue Erfahrung.

Beim Tsunami an Weihnachten 2004 starben dort mehr als 160'000 Menschen, so viele wie in keinem anderen Land der Region. Insgesamt kamen damals in den östlichen Anrainerstaaten des Indischen Ozeans etwa 230'000 Menschen ums Leben.

Nach einem heftigen Erdbeben entwickelte sich im März 2011 auch in Japan ein Tsunami. Mehr als 18'000 Menschen kamen durch die Flutwelle ums Leben oder gelten seither als vermisst. In der Folge kam es ausserdem zum Atomunfall von Fukushima. (fal/sda)