Fake-Polizisten finden dreimal so viele Opfer

Die registrierten Fälle von Enkeltrickbetrügern sind seit 2017 rückläufig. Das berichtete das «SRF-Regionaljournal» am Donnerstag. Betrüger wenden dafür immer häufiger einen anderen Trick an und geben sich weniger als Verwandte, dafür häufiger als Polizisten aus. Die «SonntagsZeitung» hatte ausführlich über die neue Betrugsmasche berichtet.

Nun zeigt sich: Laut dem Bundesamt für Polizei stieg die Zahl solcher Fälle 2018 im Vergleich zum Vorjahr um das Dreifache: So wurden 2018 2500 Betrugsfälle gemeldet, von denen 50 erfolgreich waren. Die Dunkelziffer bei solchen Betrugsfällen sei hoch. «Zweifellos gibt es zahlreiche Menschen, die sich aus Scham nicht bei der Polizei melden», sagt Bernhard Graser von der Aargauer Kantonspolizei zu SRF.

So funktioniert die neue Masche

Die Betrüger rufen mit einer Nummer an, die am Telefon als 117 angezeigt wird, und behaupten beispielsweise, dass das Geld der Opfer auf der Bank nicht mehr sicher sei. Man solle es abheben, die Polizei würde es dann zu Hause abholen. Vergessen dürfe man dabei nicht, dass die Opfer vor allem ältere Leute sind, die noch viel stärker an Autoritäten festhalten, sagt Graser zu SRF.

Die Polizei rät der Bevölkerung deshalb, kritisch zu sein und auf solche Telefonate nicht einzugehen. Stattdessen sollen Betroffene solche Vorfälle der Polizei melden.

Übernommen von 20 Minuten und bearbeitet von der Tamedia-Redaktion.