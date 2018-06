Feuer zerstört Jean-François Rimes Sägewerk

Ein grosses Feuer hat am Mittwochabend in Bulle FR ein Sägewerk zerstört. Erst gegen Mitternacht konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, wie die Kantonspolizei Freiburg in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Eine Person sei zudem bei dem Unglück leicht verletzt worden. Das Feuer brach laut den Angaben am frühen Abend im Holzdepot des Despond-Sägewerks aus, das dem Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rime gehört.

160 Personen evakuiert

Von dem Grossbrand waren gemäss der Kantonspolizei aufgrund des Windes auch ein weiteres Lager sowie das angrenzende Messe- und Kongresszentrum, Espace Gruyère, betroffen.

Rund 160 Personen wurden vorsorglich aus dem Veranstaltungszentrum evakuiert. Anwohner seien zudem gebeten worden, zu Hause zu bleiben und ihre Fenster wegen des dicken Rauches geschlossen zu halten.

Der 45-jährige Fahrer eines Busses erlitt Verbrennungen ersten sowie zweiten Grades, als er sein Fahrzeug in der Nähe des Feuers abstellen wollte. Er wurde ins Spital gebracht.

250 Feuerwehrleute im Einsatz

Gemäss dem Communiqué waren rund 250 Feuerwehrleute an der Rettungsaktion beteiligt. Die Ursache des Unglücks seien zudem noch nicht bekannt. Eine Untersuchung sei eingeleitet worden.

Für die Nutzung des Kongresszentrums am kommenden Wochenende werden die Behörden andere Räumlichkeiten für die geplanten Veranstaltung zur Verfügung stellen. (nag/SDA)