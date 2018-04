Tatverdächtige nach Schüssen bei Youtube tot

Am Hauptquartier des Internet-Unternehmens Youtube sind am Dienstag Schüsse gefallen. Das bestätigte die Polizei in San Bruno, einer Kleinstadt unmittelbar südlich von San Francisco gelegen.

«Wir reagieren auf einen Schützen. Bitte halten Sie sich von der Cherry Ave und dem Bay Hill Drive fern», schrieb die Polizei in San Bruno zunächst auf Twitter. Augenzeugen berichteten, dass die Polizei mit Helikoptern und Spezialkräften im Einsatz sei.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive. — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3. April 2018

Später meldeten verschiedene Medien, dass eine Frau die Schüsse abgegeben und sich anschliessend vermutlich selbst umgebracht habe.

Vier weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeichef der Stadt San Bruno bei San Francisco, Ed Barbarini. Die Verletzungen seien vermutlich behandelbar, sagte er. Zu den Motiven der Frau bezog Barberini keine Stellung. Medien hatten berichtet, sie habe versucht, ihren Freund zu erschiessen. Das Youtube-Gebäude sei umgehend evakuiert worden, mehrere Hundert Menschen mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

BREAKING - US: Police sources report that the YouTube HQ shooter is a white female wearing a "headscarf". Reports of 10 people shot at least and 20 shots heard. Employees are being evacuated from YouTube HQ in San Bruno, CA. https://t.co/0aACSJp8tP pic.twitter.com/2iS5ux8zV2 — Behind The News (@Behind__News) 3. April 2018

In Augenzeugenberichten aus dem Inneren der Firmenzentrale hiess es, Angestellte hätten panisch die Flucht ergriffen. Er habe in einer Konferenz gesessen, als er Menschen davonrennen gehört habe, schrieb der Youtube-Angestellte Todd Sherman im Kurzbotschaftendienst Twitter. Anfangs habe er noch gedacht, es handle sich um ein «Erdbeben».

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1 — Todd Sherman (@tdd) 3. April 2018

Mehrere Personen haben über Twitter mitgeteilt, dass sie sich in ihren Büros verbarrikadiert hatten. «Ich habe Schüsse gehört und vom Schreibtisch aus gesehen, wie Leute wegrannten», schrieb Youtube-Mitarbeiter Vadim. Rund 15 Minuten später schrieb er, dass er in Sicherheit gebracht wurde.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers. — Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3. April 2018

Auf TV-Bildern war zu sehen, dass Mitarbeiter des Unternehmens auf Befehl der Polizei mit erhobenen Händen das Gebäude verliessen und einzeln von den Beamten kontrolliert wurden.

Active Shooter @YouTube! My building is on lockdown. pic.twitter.com/MqESKbvVtk — Don Cometa (@DonCometa) 3. April 2018

US-Präsident Donald Trump meldete sich via Twitter, dass er für die involvierten Personen bete.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. April 2018

Laut Polizeisprecher Ed Barberini wurden vier Personen ins San Francisco General Hospital eingeliefert worden. Die Polizei habe rund 50 telefonische Hinweise bekommen.

